ضبط 8 متهمين غسلوا 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة الغنايم بمحافظة أسيوط)، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوءهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة؛ حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه تقريبا.

جاء ذلك، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وأموالهم، لحين العرض على النيابة العامة للتحقيق.