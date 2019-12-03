 جيمي كارتر يعود للمستشفى مجددا - بوابة الشروق
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جيمي كارتر يعود للمستشفى مجددا

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 4:43 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 - 4:43 ص

نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى مستشفى مجددا مطلع الأسبوع الجاري، جراء إصابته بالتهاب في المسالك البولية، حسبما أعلنت مؤسسته يوم الاثنين.

وتأتي عودة كارتر إلى المستشفى بعد أسبوع من خروجه من مستشفى آخر في جورجيا، بمسقط رأسه "ديب ساوث".

وذكر مركز كارتر في بيان: "إنه (الرئيس الأسبق) يشعر بالتحسن ويتطلع للعودة لمنزله قريبا".

وكان كارتر صاحب الـ95 عاما، قد خضع لجراحة "ناجحة" الشهر الماضي لتخفيف الضغط على دماغه بسبب سقوطه مؤخرا، وقد تردد على دخول مستشفيات أكثر من مرة خلال العام الجاري.

يشار إلى أن كارتر الذي كان رئيسا للولايات المتحدة من 1977 حتى 1981، فاز بجائزة نوبل للسلام عام 2002.


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