رئيس القرم: تصريحات الناتو بشأن تعزيز روسيا قدراتها في البحر الأسود خدعة ديماجوجية

وصف رئيس جمهورية القرم الروسية سيرجي أكسينوف، بيان حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن الحشود العسكرية الروسية في منطقة القرم بـ"الخدعة الديماجوجية".

وكتب أكسينوف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" الروسي حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "إن الغرض الرئيسي من مثل هذه التصريحات هو تبرير الزيادة في وجود قوات حلف شمال الأطلسي في منطقة البحر الأسود"، مشيرا إلى أن هذا أسلوب ديماجوجي شائع عبر إلقاء اللوم على الآخرين.

وأضاف "إن قوات مجموعة القرم التابعة للقوات المسلحة الروسية تتوافق مع التهديدات القائمة، وهي كافية لضمان أمن منطقة القرم وسكانها بشكل موثوق وكامل".

كان الأمين العالم لحلف شمال الأطلس "ناتو" ينس ستولتنبرج، قد اتهم في وقت سابق روسيا بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، مهددا بأن الحلف سيتخذ الإجراءات الجوابية اللازمة.