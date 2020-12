قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده فرضت اليوم عقوبات على كيان دفاعي إيراني وفرد مشارك في أبحاث لصالح المنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي.

ونوه بومبيو، في تغريدة له بصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إلى أن المنظمة تثير المخاوف بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

Today, the United States is sanctioning an Iranian defense entity and individual involved in research for the Iranian Organization of Defensive Innovation and Research (SPND) that raises concerns under the Chemical Weapons Convention.