النائب العام السواني: العدالة هى المرتكز الأساسي لبناء السلام

أكد النائب العام السوداني تاج السرعلي الحبر، أن العدالة هي المرتكز الأساسي لبناء السلام، لافتا إلى أنه من أهم خطوات السودان تنفيذ متطلبات بروتوكول العدالة والمصالحة الوارد في اتفاقية السلام.

والتقى النائب العام السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس "الحركة الشعبية، شمال" مالك عقار، حيث تناول اللقاء المسائل والترتيبات المتعلقة بالعدالة والأجهزة العدلية في المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، ودارفور (غرب السودان).

وأوضح النائب العام أنه في هذه المرحلة لابد من بناء أجهزة عدلية قادرة على القيام بمهامها المقررة فى الوثيقة الدستورية 2019 والمعدلة فى نوفمبر 2020، لاسيما وأن اتفاقية السلام النهائي أصبحت جزءا من الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية.

وشدد النائب العام على أهمية الوصول إلى رؤية موحدة تشمل كل المسائل المتعلقة بأجهزة العدالة في الفترة الإنتقالية من خلال المناقشات والتشاور وورش العمل، لافتا إلى أنه سيتم طرح كل المخرجات أمام مفوضية إصلاح الأجهزة الحقوقية والعدلية، وفقا لقانون إصلاح الأجهزة الحقوقية والعدلية الصادر في 2020.