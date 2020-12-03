 روسيا والمغرب يبحثان جدول العلاقات وأعمال اللجنة الحكومية المشتركة - بوابة الشروق
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روسيا والمغرب يبحثان جدول العلاقات وأعمال اللجنة الحكومية المشتركة

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:37 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 9:37 م

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيره الروسي السيد سيرجي لافروف العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية.

وذكر بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية، اليوم الخميس، أن الوزيرين تبادلا خلال اتصال هاتفي الرؤى حول جدول الأعمال الثنائي للجنة الحكومية المشتركة بين المغرب وروسيا في دورتها الثامنة المقرر عقدها 2021 خلال زيارة بوريطة إلى موسكو، وكذلك تعزيز الحوار السياسي بين البلدين، وزيارة لافروف إلى المغرب للمشاركة في منتدى العالم العربي-روسيا، الذي ستنعقد دورته القادمة في المملكة المغربية في 2021.

وتطرقت المحادثات إلى تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا لمدة أربع سنوات.

وأوضح البيان أن بوريطة ولافروف جددا التزامهما بمواصلة العمل المشترك في إفريقيا من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في بلدان القارة، ولا سيما بلدان منطقة الساحل، في إطار روح الشراكة الاستراتيجية المغربية الروسية.


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