قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، اليوم، إن إيطاليا ستواصل الحضور في ليبيا مع بعثة المساعدة الثنائية (مياسيت) مع التزام أكثر قوة لبناء قدرات تشغيلية قوية عبر خطوط محددة من التعاون كالصحة العسكرية والتدريب المتخصص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وذلك مع احتمال ضمان الدعم اللازم للمؤسسات الليبية في إعادة تنظيم قواتها الأمنية الموحدة في المستقبل.

جاء ذلك في معرض حديثه أمام لجنة "ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومستقبل الالتزام الأمريكي" في حوارات المتوسط ​​المعقدة في روما.

وأضاف أن ليبيا لها قيمة إستراتيجية عالية ونتحمل تجاهها المسؤولية الأساسية لمواجهة الاختلالات التي قد يكون لها آثار على استقرار البحر المتوسط ​​وبالتالي "على أمننا ومصالحنا الوطنية".

وتابع: نلاحظ باهتمام تطور الإطار السياسي ونأمل أن تؤدي الانتخابات القادمة إلى حالة من الاستقرار أكبر، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.