نفى الفنان حسن الرداد، ما تردد عن وجود خلافات تجمع بالفنانة ياسمين عبد العزيز، معبّرًا عن سعادته بالفليمين الذين شاركا فيهما سويًّا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنه لا يظهر كثيرًا أمام وسائل الإعلام وبالتالي لا يخرج كثيرًا للرد، وهو ما يؤدي إلى انتشار الكثير من الشائعات.

وأوضح أنه حرص على الاطئمنان على ياسمين خلال أزمتها الصحية الأخيرة، كما تواصل معه ومع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في وفاة والديها.

وأكّد الرداد، استعداده للعمل معها من جديد، وقال إنه لا توجد أي مشكلة بينهما.

ودون أن يذكر اسمها، أوضح الرداد أن هناك ممثلة لا يمكنه التمثيل معها.