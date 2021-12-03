بنيتز يدعو لاعبي إيفرتون للوحدة والتماسك

دعا رفائيل بنيتز مدرب إيفرتون لاعبيه يوم الجمعة إلى الوحدة والتماسك في خضم ثماني مباريات لم يذق فيها الفريق طعم الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مشددا على أن تراجع المستوى ليس له علاقة بقلة إخلاص والتزام اللاعبين.

وخسر إيفرتون 4-1 أمام غريمه ليفريول يوم الأربعاء ليتجرع الفريق صاحب المركز 14 ثالث هزيمة له على التوالي والسادسة في سبع مباريات لتزداد الضغوط على المدرب الإسباني الذي استمتع سابقا بمسيرة رائعة مع الجار اللدود ليفربول في مرسيسايد.

وتوقعت شركات المراهنات أن يكون بنيتز الضحية المقبلة بين المدربين في الدوري الممتاز لكن المدرب البالغ عمره 61 عاما قال إنه سيعكف على تعزيز التشكيلة في فترة انتقالات يناير لوقف التراجع.

وقال بنيتز للصحفيين "حان وقت الوحدة والتماسك. نرغب في الوصول إلى يناير ونحن في أفضل مركز متاح. قد نتحسر على الأخطاء وتراجع الأداء لكن الفريق لا ينقصه الالتزام والإخلاص. يجب أن نعمل بكل جد".

وتابع "لماذا أتحلى بالإيجابية رغم ذلك؟ لأننا كنا نلعب جيدا في البداية. لا يمكن أن تتحول من مدرب جيد إلى مدرب سيء في أسبوع واحد. لو لعب الفريق جيدا وتعاقدنا مع جناحين وتحسن الأداء من ناحية التمريرات العرضية لن نكون في موقف سيء بعد ستة أسابيع".

وسيواجه إيفرتون اختبارا صعبا أمام أرسنال صاحب المركز الخامس يوم الاثنين حيث يسعى فريق المدرب ميكل أرتيتا لتعويض الهزيمة 3-2 أمام مانشستر يونايتد في منتصف الأسبوع.