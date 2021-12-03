سارة سلامة: تعرضت للسباب بعدما نشرت صوري على إنستجرام

قالت الفنانة سارة سلامة، إنّه تعرضت لسباب بعد نشرها مؤخرًا صورها عبر موقع "إنستجرام"، دون أن تعرف سبب ذلك الهجوم عليها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّ كانت دائمًا ما تلتزم الصمت ولا يكون لها رد أي فعل دون أن تفعل شيئًا.

وأشارت إلى أنّها قررت الرد على ما تتعرض له، وذكرت: "اللي بيحصل ده حرام ظلم.. قالوا عليا عملت عملية تجميل وأنا قاعدة في البيت".

فنيًّا، أوضحت سارة أن آخر أعمالها كانت المشاركة في مسلسل إسعاف يونس، وكان ذلك منذ ثمانية أشهر، لكنّها تبحث حاليًّا عددًا من الأعمال المعروضة عليها في الوقت الحالي.

وأكّدت أنها لا تتعمد إثارة الجدل، وأشارت إلى أنها تحب التمثيل وأن كل ما يشغلها هو الفن فقط ولا يشغلها شيء آخر.