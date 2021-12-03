 سارة سلامة: تعرضت للسباب بعدما نشرت صوري على إنستجرام - بوابة الشروق
الجمعة 3 ديسمبر 2021 9:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

سارة سلامة: تعرضت للسباب بعدما نشرت صوري على إنستجرام

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 8:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 8:56 ص

قالت الفنانة سارة سلامة، إنّه تعرضت لسباب بعد نشرها مؤخرًا صورها عبر موقع "إنستجرام"، دون أن تعرف سبب ذلك الهجوم عليها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّ كانت دائمًا ما تلتزم الصمت ولا يكون لها رد أي فعل دون أن تفعل شيئًا.

وأشارت إلى أنّها قررت الرد على ما تتعرض له، وذكرت: "اللي بيحصل ده حرام ظلم.. قالوا عليا عملت عملية تجميل وأنا قاعدة في البيت".

فنيًّا، أوضحت سارة أن آخر أعمالها كانت المشاركة في مسلسل إسعاف يونس، وكان ذلك منذ ثمانية أشهر، لكنّها تبحث حاليًّا عددًا من الأعمال المعروضة عليها في الوقت الحالي.

وأكّدت أنها لا تتعمد إثارة الجدل، وأشارت إلى أنها تحب التمثيل وأن كل ما يشغلها هو الفن فقط ولا يشغلها شيء آخر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك