التموين: رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة لزيادة أسعار الخبز ونقص الوزن منذ مارس 2026

قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة رصدت منذ مارس 2026 حتى هذه اللحظة أكثر من 3 آلاف مخالفة، لافتا إلى أن آخر تلك المخالفات كان الأسبوع الماضي في محافظة الأقصر بواقع 36 مخالفة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن المخالفات تخص زيادة الأسعار أو إنقاص الوزن.

وأشار إلى أن العقوبات المقررة وفق قانون الإجراءات الجنائية وقانون قمع الغش والتدليس تصل في حالة البيع أكثر من السعر الرسمي إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين وغرامة مالية.

ولفت إلى أن نقص الوزن يعتبر "غشا وتدليسا" وتصل عقوبة الحبس فيه من سنة إلى خمس سنوات، مؤكداً أن في حال تكرار المخبز للمخالفة فسيتم إلغاء النشاط وسحب الترخيص.

وأوضح أن الوزارة تتعامل مع أكثر من 10 آلاف مخبز حر على مستوى الجمهورية تنظمه الشعبة العامة للمخابز، مؤكدا أن اللقاءات الدورية تستهدف العمل لمصلحة المواطن مع ضمان "هامش ربح معقول لصاحب المخبز".

وأضاف أن الوزارة توفره للمخابز الحرة الكمية المطلوبة من الدقيق بشرط التزامه بالوزن والسعر، مشددا أن هناك رقابة على القمح والدقيق والخبز المنتج.