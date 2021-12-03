لاعب السودان: عانينا من فقدان التركيز أمام الجزائر ومستعدون لمواجهة مصر

أكد وليد حسن، لاعب المنتخب السوداني، أن المنتخب نجح في الخروج من أجواء الهزيمة الثقيلة أمام الجزائر، ويستعد بشكل كبير للمباراة المقبلة أمام المنتخب الوطني المصري.

وتلقى المنتخب السوداني هزيمة كبيرة أمام نظيره الجزائري بنتيجة 4-0 في المباراة الأولى، قبل أن يلتقي في السادسة من مساء غدٍ، السبت، مع المنتخب الوطني.

وقال وليد حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «نركز بشكل جيد لمباراة مصر، نمتلك جهاز فني محترف، يعرف كيف يتعامل معنا بشكل نفسي والحمدلله خرجنا من أجواء الهزيمة الكبيرة أمام منتخب الجزائر».

وأضاف: «دائما مباريات الجوار يكون لها طابع خاص، ونتمنى أن تخرج المباراة بكل أخوية وأجواء رائعة بين لاعبي المنتخبين، نستعد لها كأي مباراة، نعم لها طابع خاص فدائما نعتبر مصر والسودان جزء واحد».

وأتم: «عانينا من فقدان التركيز والشرود الذهني في المباراة الأولى أمام الجزائر، الفريق ككل وليس لاعب بعينه».