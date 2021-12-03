إبراهيم عيسى: حرية الاجتهاد في العقيدة تواجه باتهامات الردة وازدراء الأديان

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ توجهات السلفيين قائمة على أفكار التراث التي تسيطر على كل مقاليد المصريين مع غياب حرية العقيدة وحرص شديد على الإيمان بالجبر والإكراه.

وخلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، استشهد عيسى على كلامه بتعاملهم مع حد الردة وتأويل النصوص القرآنية حول حرية الاعتقاد لخدمة أهدافهم.

وأضاف أنّ نصوص القرآن الكريم واضحة فى حرية العقيدة لكن تؤولها التيارات الإسلامية لفرض حد الردة، موضحا أن التجارة بحد الردة أكبر عملية ازدراء الدين الإسلامي وموجهة لحرية الاجتهاد في العقيدة.

وتابع: "كل الجماعات الإسلامية حريصة على حد الردة في الإسلام ومفيش حد ردة في الإسلام لكن عند بعض الفقهاء والسلاطين".