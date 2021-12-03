 سفيرة مصر في بنين تشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع مصري لإنتاج العدادات الذكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفيرة مصر في بنين تشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع مصري لإنتاج العدادات الذكية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:45 م | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 10:45 م

شاركت السفيرة أمل عفيفي، سفيرة مصر لدى بنين، في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "السويدي اليكتروميتر" المصرية، برئاسة المهندس عماد السويدي، والحكومة البنينية لإنشاء مصنع لإنتاج العدادات الالكترونية الذكية في بنين؛ وذلك بحضور وزراء المالية والاقتصاد، والكهرباء، والمياه والاستثمار من الجانب البنيني.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الجمعة - أن السفيرة المصرية أكدت حرص مصر على تعميق أوجه التعاون الاقتصادي مع بنين في مختلف المجالات الحيوية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بدعم مسيرة التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات المصرية العاملة في الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أعرب وزير المالية البنيني روماولد وادينجى Romuald Wadagni الذي استضاف مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبنين وتطلعه للعمل على مزيد من تطوير مجالات التعاون المشترك.

كما أشاد الوزير البنيني بالكفاءة والأداء الذى يميز الشركات المصرية.

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