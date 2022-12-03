أعلن الأسطول الخامس التابع لسلاح البحرية الأمريكية، اليوم السبت، اعتراض سفينة بخليج عمان محملة بنحو 50 طنا من الذخيرة ووقود الصواريخ كانت في طريقها من إيران إلى اليمن.

وذكر بيان نشرته البحرية الأمريكية، أن اعتراض سفينة التهريب في خليج عمان يمثل ثاني أكبر عملية مصادرة لأسلحة غير مشروعة قادمة من إيران لليمن في غضون شهر.

وقال قائد الأسطول الخامس الأمريكي إن إيران مستمرة في نقل الأسلحة الفتاكة وممارسة السلوك المزعزع للاستقرار، مضيفا أن قوات البحرية تركز على ردع وتعطيل النشاط البحري الخطير وغير المسؤول في المنطقة.

وفي 8 نوفمبر الماضي، أعلنت البحرية الأمريكية اعتراض سفينة صيد "في المياه الدولية" كانت تحمل على متنها كمية ضخمة من المواد المتفجرة قادمة من إيران كانت في طريق يستخدمه المتمردون الحوثيون تاريخيا في اليمن لتهريب الأسلحة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت البحرية الأمريكية في حينها أن السفينة كانت تحمل 70 طنا من كلورات الأمونيوم و100 طن من سماد اليوريا الذي قد يستخدم لصنع المتفجرات.