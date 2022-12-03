 البحرية الأمريكية تعترض سفينة تهرب ذخائر ووقود صواريخ للحوثيين في خليج عمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرية الأمريكية تعترض سفينة تهرب ذخائر ووقود صواريخ للحوثيين في خليج عمان

واشنطن - أ ش أ
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 5:51 م

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم السبت، اعتراض سفينة صيد في خليج عمان، تقوم بتهريب ذخائر ووقود الصواريخ على طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وذكر الأسطول، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن السفينة كانت تحمل شحنة يزيد وزنها على 50 طنًا، وهي تعد ثاني عملية مصادرة لشحنة كبيرة من الأسلحة المهربة في غضون شهر.

ومن جانبه، أكد براد كوبر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس استمرار إيران في النقل غير القانوني والمساعدات الفتاكة وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة، مشددا على أن التوريد المباشر وغير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن يعد انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة.

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