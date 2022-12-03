الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في استشهاد شاب فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي

دعت الأمم المتحدة، إلى التحقيق في أسرع وقت ممكن في استشهاد شاب فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي، أمس الجمعة، في حوارة شمالي الضفة الغربية المحتلة.



جاء ذلك في بيان مقتضب لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، نشره على حسابه في موقع "تويتر".



وقال وينسلاند: "مذعور من مقتل (استشهاد) الفلسطيني عمار مفلح خلال مشاجرة مع جندي إسرائيلي بالقرب من حوارة في الضفة الغربية (المحتلة)".



وأضاف: "تعازيّ القلبية لعائلته المكلومة. يجب التحقيق في مثل هذه الحوادث بشكل كامل وسريع، ومحاسبة المسؤولين عنها".



وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، أحد جنود الاحتلال وهو يُطلق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح (23 عاما)، وسط منطقة حوارة قضاء نابلس من نقطة الصفر، بعد عراك بالأيدي بينهما، حيث أعلن عن وفاة الشاب لاحقا، واتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بقتله "بدم بارد".



وأمس الجمعة، عبّرت ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تغريدة نشرتها على "تويتر"، عن "القلق البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".