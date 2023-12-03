تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة للممثلة الأمريكية شارون ستون، وهي برفقة بعض الناس، قيل أنهم أهالي لرهائن إسرائيليين، حرصت شارون على مقابلتهم قبل سفرها للمملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتعرضت شارون، لهجوم ضاري من قبل رواد "السوشيال ميديا" الذين وصفوها بـ"المجرمة" وتصدر اسمها التريند، وسط إدانة كبيرة لاستضافتها، وهى التي تناصر الجانب الإسرائيلي، في حين يستشهد يوميا مئات الأطفال الفلسطينيين الأبرياء.

وظهرت شارون، بالفيديو وقد بدا على وجهها ملامح الحزن والانزعاج الشديد مما يرويه أهل الرهائن، في حين انتشر لها فيديو آخر وهي ترقص على إحدى أغاني المطربة اللبنانية نانسي عجرم ضمن حفل عشاء أقيم بمناسبة احتفالية تكريم المرأة في السينما بمهرجان البحر الأحمر بصحبة عدد من الفنانات المصريات، وهو ما كان محل انتقادات لاذاعة من بعض رواد "إكس".