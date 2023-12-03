يدخل الزمالك اختبارا جديدا في التاسعة مساء اليوم، أمام فريق أكاديمية سوار الغيني ضمن منافسات الجولة الثانية بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية، على إستاد السلام بالقاهرة، رغم أن الفريق الغيني هو صاحب الأرض.

ويسعى الزمالك لتحقيق فوز جديد يمنحه خطوة أخرى نحو التأهل للأدوار الإقصائية، بعد الفوز الأول على أبو سليم الليبي بهدف يوسف أوباما.

وفي المجموعة ذاتها، سيكون أبو سليم أمام اختبار صعب، حيث يستضيف ساجرادا متصدر المجموعة، في مدينة عنابة بالجزائر.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة وحالة معنوية جيدة يتمتع بها اللاعبون بعد الفوز الأخير على مودرن فيوتشر في الدوري بهدفين، وأيضا يتسلح الفريق بخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره بعد موافقة الفريقي الغيني على خوض المباراة في إستاد السلام.

ويهدف معتمد جمال المدير الفني وجهازه المعاون لمواصلة الانطلاقة القارية قوية وتحقيق الفوز وحصد صدارة المجموعة مبكرًا، تجنباً للدخول في الحسابات المعقدة، ويعول الأبيض على المساندة الجماهيرية الكبيرة والدعم الكبير الذي يتلقاه اللاعبون لتحقيق الهدف المطلوب.

واختتم الفريق تدريباته أمس على ملعبه وتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وعكف الجهاز الفني للزمالك، على مدار الأيام الماضية، على بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سوار الغيني لدراسة كل نقاط القوة والضعف في صفوفه، وطريقته في الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وحرص معتمد جمال خلال التدريبات الحالية، على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي خلال الفترة الأخيرة من أجل تفاديها، وطالبهم بضرورة التركيز الشديد داخل وخارج الملعب وعدم الانشغال بأي أمور أخرى قد تبعدهم عن تركيزهم.

وأكد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على صعوبة مواجهة بطل غينيا، وشدد على ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على تخطي المنافس، في ظل ظهور جميع اللاعبين بصورة جيدة في الفترة الأخيرة.

في المقابل، تحدث عدة بن عمار المدير الفني لفريق سوار الغيني، عن مباراة الزمالك، وقال: "مباراة الزمالك فرصة لإظهار قدراتنا في بطولة الكونفدرالية". وأضاف: "الزمالك وجه لنا دعوة لكي نأتي إلى القاهرة، والسيد رئيس النادي أبلغنا بأن الأبيض يُرحب بتحمل تكاليف الإقامة وهذه فرصة لنا، ونحن لا نلعب على أرضنا بشكل عام لأن شروط كاف لا تنطبق على ملعبنا".

وتابع: "أعرف أن الملاعب المصرية جيدة جدًا، ونعرف أن الطقس سيكون باردًا بعض الشيء، فأردنا أن نتأقلم على الأجواء".

وأردف: "محمد عواد كنت أعرفه من قبل وسأكون سعيدًا بمقابلته، هو حارس جيد ويتطور".

وواصل: "الجزء الدفاعي في الزمالك جيد، والهجومي أيضًا، زيزو وقائد الفريق شيكابالا، أعرف الزمالك جيدًا وسنركز في هذه المباراة لأنها فرصة كبيرة".

وأوضح: "لا توجد مفاجآت نحضرها، سنوفق طريقة لعبنا مع طريقة لعب الزمالك، سنراقب نقاط القوة في الزمالك، ولا أعرف إذا كان يعرف فريقنا كما نعرفهم أم لا، لكن كلنا ننتظر هذه المواجهة".

وأتم: "أعتقد أن المباراة ستكون جيدة جدًا، لأن الفريقين يلعبان بسرعة كبيرة".