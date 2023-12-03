أول تعليق إسرائيلي على الهجوم الحوثي على سفينة تجارية بالبحر الأحمر

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن هجوما لجماعة الحوثي في البحر الأحمر أحدث أضرارا بسفينة مملوكة بشكل غير مباشر لرجل أعمال إسرائيلي.

في حين نقلت وسائل إعلام عن إذاعة جيش الاحتلال، قولها إن السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر مملوكة لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل.

لكنها استدركت بالقول إن السفينة التي تعرضت للهجوم، مؤجرة لشركة ملكيتها إسرائيلية جزئيا.

في سياق متصل، كشفت شركة الملاحة الإسرائيلية «تسيم» أنها غيّرت خطوط ملاحة السفن التابعة لها، وذلك بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيرات قبالة سواحل اليمن.

وسبق أن أفادت وكالة «رويترز»، بأن طائرة من دون طيار «مسيرة» استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني، فيما أعلن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إطلاق صواريخ ومسيرات من اليمن صوب المدمرة الأمريكية كارني وسفن تجارية بالبحر الأحمر.

في حين أفادت مصادر ملاحية يمنية، بالهجوم على سفيتين إسرائيليتين أمام السواحل اليمنية في البحر الأحمر، وتحدثت عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفتهما جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها أوقفت الملاحة أمام السفن الإسرائيلية نصرة للشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، في تصريح صحفي: «استئناف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة».