فحص 1734 مواطنًا في قافلة طبية حياة كريمة في مركز كفر سعد

أطلقت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية، استهدفت قرية تفتيش السرو، التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بدمياط، أن إجمالي الذين تم فحصهم في القافلة بلغ 1734 مواطن، وعدد 12 عيادة، و10 تخصصات طبية، وتحويل 37 مواطن للمستشفيات، وإصدار 16 قرار علاج على نفقة الدولة، وإقامة 10 ندوات ثقافية، حضرها 150 مواطن، حالات الكشف المبكر عن الضغط والسكر 185 حالة، و58 أشعة عادية، وعدد حالات السونار45 حالة، وعدد حالات تحليل الدم 358 حالة، وحالات معمل الطفيليات 47 حالة، كما تم صرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات من خلال صيدلية القافلة.



وأضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، منسق القوافل العلاجية في صحة دمياط، أن القافلة شملت عددا من التخصصات المتنوعة، أبرزها الباطنة والجراحة، والنساء، والتوليد، والأطفال، والرمد، والأنف والأذن، والجلدية، والمسالك، وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إجراء الإشاعة والتحاليل الطبية بالمجان.