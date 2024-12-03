ترامب يعتزم حضور احتفالية إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سيحضر احتفالية إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس مطلع الأسبوع المقبل، لتكون زيارته الخارجية الأولى منذ الانتخابات.

وسيعاد افتتاح الكاتدرائية بعد أكثر من خمس سنوات من إعادة الإعمار إثر الحريق المدمر الذي وقع عام 2019. ومن المتوقع أن تكون الاحتفالات، التي تُقام يومي السبت والأحد، بحضور نحو 50 رئيس دولة وحكومة في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأعلن ترامب عن رحلته في منشور على موقعه "تروث سوشيال" مساء الاثنين قائلا: "يشرفني أن أعلن أنني سأزور باريس، فرنسا، يوم السبت لحضور إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام العظيمة والتاريخية، التي تم ترميمها بالكامل بعد الحريق المدمر قبل خمس سنوات. لقد قام الرئيس إيمانويل ماكرون بعمل رائع لضمان إعادة نوتردام إلى مجدها الكامل، بل وأكثر من ذلك. سيكون يوما مميزا للجميع".