برلمان كوريا الجنوبية يصوت ضد فرض الأحكام العرفية

أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان الكوري الجنوبي افتتح جلسة بشأن الأحكام العرفية التي فرضها الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في البلاد اليوم.

وأضافت القناة أن البرلمان الكوري الجنوبي صوّت ضد إعلان الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن يون سوك يول في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل، فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وبرر الرئيس هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".

وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".

في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.