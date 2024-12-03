رصدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عدد من الحوادث في جنوب لبنان إثر عمليات اطلاق نار وغارات جوية لجيش الإحتلال الإسرائيلي رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن تسعة أشخاص على الأقل استشهدوا مساء الإثنين بغارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتين في جنوب لبنان، في حصيلة قتلى هي الأفدح من جراء هجمات منذ دخول هدنة هشة بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ الأسبوع الماضي- حسب الوكالة الفرنسية.

ومنذ مساء أمس أطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي رشقات رشاشة باتجاه المنازل في بلدة الناقورة، واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة عيناتا قرب مبنى البلدية، كما أغارت مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية قرب محطة تحويل كهرباء مرجعيون متسببة بسقوط شهيد، واستهدفت غارة بلدة ميس الجبل، وافيد عن وقوع جريح جراء غارة إسرائيلية بصاروخ موجّه على عيناتا لناحية مثلث بنت جبيل – مارون الراس، وأطلق جنود اسرائيليون نيران رشاشاتهم الثقيلة باتجاه بلدة يارون.

وقالت المديرية العامة لامن الدولة أنه : "في خرق فاضـح لاتفـاقيّة الهدنة، أقدمت طائرة مسيّرة تابعة للعدوّ الإسرائيليّ على استهداف أحد عناصر أمن الدولة من مديريّة النبطيّة الإقليميّة بصـاروخ موجّه، أثناء أدائه لواجبه الوطنيّ، ممّا أدّى إلى استشهاده". – حسب صحيفة الشرق اللبنانية.

على مستوى التطورات السياسية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع في الرياض الإثنين إلى انتخاب رئيس للبنان.