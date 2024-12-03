رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، العلاقات بين البلدين وجوانب التعاون والعمل المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث الزعيمان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود لمنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وتطرق الجانبان، إلى العمل على إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس "حل الدولتين" ويضمن تحقيق الاستقرار للجميع.

وهنأ العاهل الأردني، رئيس الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات