ضبط شاب متهم بقتل والده بضربة فأس في طنطا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط شاب اعتدى على والده بالفأس، وأودى بحياته بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

وكانت عزبة مطر بنطاق قرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، قد شهدت قيام شاب بضرب والده بالفأس، ولقي مصرعه في الحال.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث الغربية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص يدعى "م. ا. ع" بضرب والده بالفأس بنطاق قرية ميت حبيش البحرية بدائرة مركز طنطا، ولقي مصرعه في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد حسام قطامش رئيس مباحث مركز طنطا لمكان الحادث، وتبين قيام "م .ا. ع" يشتبه في أنه مريض نفسي بضرب والده بالفأس ولقي مصرعه في الحال، بسبب خلافات أسرية.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.