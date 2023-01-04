عميدة إعلام القاهرة تتفقد امتحانات الفصل الأول

تفقدت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة سلوى العوادلي وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، سير الأجواء الامتحانية داخل أروقة قاعات ومدرجات الكلية ومبنى الامتحانات، والاطمئنان على سير العمل داخل غرف الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتابعت عميد الكلية مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بضوابط عمل اللجان الامتحانية ومراقبة دقة التزام لجان الكنترول، بتعليمات وتوجيهات محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقالت إن الجولة التفقدية هدفت إلى التحقق من توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام، وتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم، مشددة على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير أقصى درجات الانضباط، مشيرة إلى أن الامتحانات مستمرة يومياً وفقاً للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كافة الإجازات الدينية للأخوة الأقباط والأعياد القومية.

وأكدت أن امتحانات المستويات الدراسية بالكلية تأتي في اطار ما تضمنه الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة قبل انعقاد الامتحانات الفصلية، حيث تم الحرص على الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات بوقت كاف، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.

وأوضحت سلوى العوادلي أن امتحانات العام الجامعي تأتي في ظل استعداد جيد ومسبق قبلها في كلية الإعلام، حيث تم تجهيز كافة قاعات الامتحانات بكافة السبل الملائمة لاتمام العملية الامتحانية على ما يرام، وكذلك توفير كافة المتطلبات الخاصة بالكنترولات التي تشرف على تنظيم تلك الامتحانات، مضيفة أن الامتحانات المنعقدة شهدت التزام وانتظام سير العملية الامتحانية على ما يرام دون أي تأثر، وأن كافة التعليمات الموجهة لتنظيم سير الامتحانات تسير على النحو المراد.