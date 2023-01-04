 تونس تدين بشدة اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تونس تدين بشدة اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحات المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 4:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 4:30 م

أدانت تونس بشدة اقتحام مسؤول بحكومة الاحتلال الاسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أنه استفزاز صارخ لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، واستهتار بقرارات الشرعية الدولية.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، المجمتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والتحرك السريع والفاعل من أجل التصدي الحازم لهذه الممارسات التصعيدية، والكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة.

وجددت الإعراب عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.


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