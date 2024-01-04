علق وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، وذلك خلال لقاء مع مذيعة CNNكريستيان أمانبور، خُصص لمناقشة المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع.

وقال بوحبيب إن «حكومة لبنان واللبنانيين لا يريدون أي حرب»، مضيفًا: «نود أن ننعم بالسلام على حدودنا الجنوبية. لكن المشكلة كما تعلمون، أن ما يحدث في غزة يؤثر بالتأكيد على ما يحدث في لبنان؛ لأن هناك قضايا لم تتم تسويتها منذ 75 عامًا. ولذا، لدينا مشكلات».

وأشار إلى أن «الحكومة اللبنانية لن ترد على الهجوم الإسرائيلي يوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت»، موضحًا أنها ستقدم شكوى لدى الأمم المتحدة.

وبسؤاله عما يعتقد أن حربًا إقليمية أوسع قد تحدث، أجاب وزير الخارجية اللبناني: «آمل ألا يكون هناك رد، وأن إسرائيل لن تفعل ذلك مرة أخرى، نحن لا نريد أي تصعيد في الحرب أو يمتد ما يحدث في الجنوب إلى لبنان».

ونوه أن «الحرب الإقليمية خطيرة على الجميع»، معقبًا: «إنها خطر على لبنان وخطر على إسرائيل والمنطقة المحيطة بإسرائيل، سواء كانت سوريا، التي أبقت نفسها إلى حد ما كحكومة خارج الحرب، أو الأردن. لأن لديك فلسطينيين في كل مكان ولديك أشخاص مختلفون أيديولوجياً عن إسرائيل ممن سينضمون إلى الفلسطينيين في هذه المعركة».

واختتم: «الحرب الإقليمية سيئة للجميع. إذا كانت ستستمر إسرائيل في ذلك وإذا ما حدث اليوم في إيران كان فعلًا إسرائيليًا ... إذا استمر الأمر على هذا النحو، فإنني أخشى أننا نقترب حقًا من حرب إقليمية، والتي سيندم عليها الجميع في المنطقة».