استشهاد 5 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على بلدة الناقورة اللبنانية

استشهاد 5 لبنانيين جراء غارة جوية إسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان أمس الأربعاء.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الخميس، أن عدد الشهداء في الغارة على الناقورة أمس ارتفع إلى 5، مشيرة إلى أن المقاومة الإسلامية نعت 4 من عناصرها قتلوا على طريق القدس.

ووفق الوكالة، نفذت الطائرات الحربية المعادية، صباح اليوم، عدوانا جويا حيث أغارت على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس على مقربة من نقطة الجيش اللبناني ملقية صاروخين من نوع جو – أرض".

وأشارت إلى أنه أعقب ذلك غارة مماثلة للطيران المعادي على محلة عقبة صلحا عند على أطراف مدينة بنت جبيل، لافتة إلى أن مدفعية العدو قصفت أطراف بلدة حولا - وادي السلوقي.

ووفق الوكالة، استهدف العدو الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، الليلة الماضية، محيط تلة حمامص، وسهل مرجعيون، والوزاني، وأطراف كفركلا والطيبة.

وأعلن حزب الله، استهداف تموضع لجنود العدو في شتولا بالأسلحة المناسبة وحققّوا فيه إصابات مباشرة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.