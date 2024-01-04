البيت الأبيض: حماس لا تزال تتمتع بقوة كبيرة داخل غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن حماس "لا تزال تتمتع بموقف قوة كبير داخل غزة، لكن هدف إسرائيل لهزيمة الحركة لا يزال قابلا للتحقيق".

ومع ذلك، أقر كيربي بأنه في حين أنه من الممكن لإسرائيل أن تضعف قدرات حماس بشكل كبير من خلال القضاء على قيادة الحركة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لن يكون قادرا على الأرجح على "محو الجماعة من الوجود"، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار كيربي إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة الحرب في غزة والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في القطاع.

وقال كيربي إنهما "ناقشا العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية والجهود الجارية لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين".

وشدد كيربي على أن محادثات إطلاق سراح الرهائن مستمرة وجادة، على الرغم من الفهم المتزايد بأن الجانبين يقفان عند مفترق طرق.