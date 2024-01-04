زراعة النواب: إقامة مصنع عالمي للسكر لإنتاج يصل لمليون طن

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة من القطاعات القابلة للنمو، وجرى عمل بنية أساسية قوية للغاية به.

وأوضح خلال لقاء خاص ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأربعاء، أن الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة وصلت إلى حوالي 8 مليارات دولار، مضيفا أن كل مجال الزراعة يشهد تطويرا ملحوظا من حيث استنباط تقاو عالية الإنتاجية، أو أصناف جديدة تتحمل لبعض الأمراض، أو تتقبل ملوحة أكثر في مياه الري.

ولفت إلى أن الدولة تتوسع في زراعة بنجر السكر، وجرى إنشاء مصانع لإنتاج السكر من البنجر، موضحا أن هناك مصنعا يقام حاليا بمحافظة المنيا من قبل إحدى شركات الاستثمار العربي التابعة للقطاع الخاص، ويعد هذا المصنع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وتصل طاقته الإنتاجية من السكر إلى مليون طن.

ونوه بأن الدولة تحاول تحقيق أكبر استفادة من وحدة المساحة والمياه، من خلال إضافة مساحات أخرى للزراعة، مشددا على أن هذا التوجه شديد الأهمية فيما يتعلق بمحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي، من أنواع المحاصيل الاستراتيجية التي يجري استيرادها من الخارج، أمثال محاصيل الأعلاف، والزيوت.

واعتبر نقص إمدادات الحبوب نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، محنة حملت بباطنها منحة لمصر، وذلك بعد توجه عدد من المستثمرين لزراعة محاصيل الأعلاف بصورة جيدة، في محافظة الوادي الجديد؛ لتقليل الفجوة الموجودة بالاستيراد وتوفير العملة الصعبة.