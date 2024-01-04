تداول بضائع وحاويات 43 سفينة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا، أكد فيه، أن الميناء استقبل 5222 شاحنة دخولا وخروجا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، و11 سفينة، بينما غادرته 11 سفينة أخرى، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 9313 طنا، تشتمل على 1537 طن ملح معبأ، و1992 طن رمل، و384 طن مولاس، و 5400 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53397 طن تشتمل على 13226 طن قمح، و 2503 طن خردة، و1428 طن زيت طعام، و 3100 طن ذرة، و 6500 طن كسب صويا، و 3600 طن ميثانول، و1201 طن خشب زان، و2519 طن فول صويا، و8510 أطنان حديد، و3900 طن أبلاكاش، و6000 طن بضائع متنوعة، و2763 رأس ماشية «عجول تسمين » بإجمالي وزن 910 أطنان.



وقد بلغت حركة الصادر من الحاويات 773 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 93 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5268 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138071 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 266108 أطنان.