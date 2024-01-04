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أعداد جريدة الشروق
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العراق يعلن استدراج شبكات إرهابية من الخارج بالتعاون مع دول الجوار

الجيش العراقي
الجيش العراقي
د ب أ
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 10:28 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 10:28 ص

أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، أن التعاون مع دول الجوار في العام الماضي، أثمر عن إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي قوله إن "أبرز التحديات التي تواجه القوات الأمنية تندرج ضمن استمرار الضغط على المجاميع الإرهابية وما تبقى منهم، فضلا عن ضبط الحدود".

وأضاف أن "الجرائم التي تؤثر في السلم المجتمعي، كالمخدرات والجرائم الجنائية، أيضا تشكل تحديا يواجه القوات الأمنية".

وأشار الى أن "التعاون مع دول الجوار في عام 2023، من خلال الجهد الاستخباري والأمني، أثمر عنه إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج"، معربا عن "استمرار وتطوير هذا التعاون مع دول الجوار خلال العام الحالي".


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