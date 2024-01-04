محافظ المنوفية: تنفيذ 7 قوافل طبية مجانية وفحص 10 آلاف مواطن

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بنطاق المحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ولفت إلى تنفيذ 7 قوافل علاجية مجانية بعدد من مراكز ومدن المحافظة وتضم: السادات، منوف، تلا، الشهداء، أشمون، خلال شهر ديسمبر 2023 الماضي.

وأضاف محافظ المنوفية، في بيان اليوم الخميس، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 10336 مواطنا من أهالي المحافظة بقرى السلام، زاوية رزين، بهناي، بشتامي، كفر داود، كفر ربيع، ساقية المنقدي، وذلك من خلال فرق طبية متخصصة لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي انطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تطوير المجتمع.

وقال المحافظ، إننا مستمرون في تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بمختلف أرجاء المحافظة بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والتي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكدا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكل الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين كون الإنسان المصرى أحد أهداف محاور الجمهورية الجديدة .

من جانبه أوضحت الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة بالمحافظة، أن القوافل ضمت 11 عيادة تخصصية وعيادتين باطنة، وأطفال، وجراحة، وجلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن وحنجرة، وأسنان، ورمد، فضلا عن معمل للتحاليل الطبية وجهاز للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى.

وأشارت خضر إلى إجراء الفحوصات المعملية لـ 1634 حالة وتقديم خدمات الأشعة لـ188 حالة ومتابعة 734 حالة من مرضى الضغط والسكر وصرف العلاج اللازم لهم، فضلا عن تحويل 109 حالات لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية وتنفيذ 70 ندوة تثقيفية على هامش القوافل الطبية لتقديم التوعية الصحية لأهالينا.