أمير مرتضى يكشف كواليس الجلسة بين فيريرا وأسامة نبيه

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، كواليس الجلسة التي جمعت المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع أسامة نبيه مساء الجمعة.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عودة البرتغالي فيريرا إلى تدريب الفريق الأبيض مرة أخرى، بعد صدور قرار إقالته بأسبوع فقط.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة ناديه: «فيريرا سيقود مران الزمالك اليوم السبت، واجتمع مع أسامة نبيه أمس الجمعة، للحديث عن الأمور الفنية في الفريق خلال الفترة القادمة».

وأضاف: «العلاقة جيدة للغاية بين فيريرا وأسامة نبيه، وسيعملان سويا خلال الفترة القادمة من أجل مصلحة نادي الزمالك».

وأوضح المشرف على الكرة بنادي الزمالك: «جميع الأزمات والمشاكل التي حدثت في الفريق خلال الفترة الماضية تم حلها، وانتظروا أحمد فتوح وعبدالله جمعة في مستوى أفضل من الموسم الماضي».

وتابع: «أرجو الجماهير عدم مهاجمة اللاعبين أو الجهاز الفني خلال الفترة القادمة، وعندما يحدث تراجع في النتائج هاجمني مفيش مشكلة، ظروف منصبي في الزمالك تجبرني على تقبل النقد بصدر رحب».

وواصل أمير مرتضى: «الزمالك في موقف صعبة للغاية خلال الفترة الحالية، ولدينا أزمات كثيرة ومرينا بظروف مشابهة في الموسم الماضي، ونجحنا في التتويج ببطولتي الدوري والكأس في نهاية الموسم».

وأتم: «لن أقبل الجماهير تحاسبني أو تحاسب الجهاز الفني واللاعبين ونحن في منتصف الموسم، عندما ينتهي سأتقبل محاسبتي منهم على ما حدث في الموسم».