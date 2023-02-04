 إسطنبول: تحذيرات من عاصفة قوية وشيكة - بوابة الشروق
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إسطنبول: تحذيرات من عاصفة قوية وشيكة

أنقرة - د ب أ
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 10:53 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 10:53 م

دعا والي إسطنبول علي يرلي قايا، اليوم السبت، سكان المدينة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب عاصفة قوية يتوقع أن تهب، الأحد.

وقال يرلي قايا في تغريدة عبر تويتر إنه من المتوقع هبوب عاصفة ورياح في إسطنبول غدا الأحد، بقوة 80-100 كيلومتر في الساعة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر حيال الحوادث المحتملة، مثل تعطل حركة السير وتطاير أسقف المنازل وسقوط الأشجار.

وخص والي إسطنبول سائقي الدراجات النارية والعاملين في مجال التوصيل بالتحذيرات من العاصفة المتوقعة في إسطنبول.

وفي وقت سابق، ألغت الخطوط الجوية التركية 238 من رحلاتها الداخلية والخارجية بسبب سوء الطقس المتوقع في إسطنبول.

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