وزير التنمية المحلية: 188 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير بالمحافظات

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها في مارس 2022 وحتى نهاية يناير الماضي وصل إلى 188 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير، إذ بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 7 ملايين جنيه.



جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم بشأن متابعة مبادرة "سند الخير" والتي استهدفت توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى فى (18) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء) ، وتهدف المبادرة إلى تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصرى البسيط من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم ومواجهة جشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار.



وأوضح أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ حجم مبيعاتها 5 ملايين جنيه.



وأشار إلى أن المبادرة شملت 16 محافظة فى أسبوعها الـ 42 وهي محافظات ( القاهرة - الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –القليوبية- جنوب سيناء- الغربية-أسوان-الدقهلية-الإسماعيلية-المنيا-الأقصر- كفر الشيخ- المنوفية -البحيرة)، السيارات تنقلت بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة على المحافظات، موضحا أنه يتم التنسيق مع المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات للتعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين.



ووجه وزير التنمية المحلية، بتكثيف واستمرار مبادرة "سند الخير" إضافة إلى المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية الفترة المقبلة، استعدادا لشهر رمضان المبارك، محملة بنحو 37 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مع الالتزام بوجود عروض حقيقية وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين، مشيداً بالدعم الذى يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة.



وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، أسهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، وتتراوح نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.