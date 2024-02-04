أستراليا تقترح «دولة فلسطينية منزوعة السلاح» لتحقيق السلام المستدام

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إنّ بلاده تدعم حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، ويمكن أن تكون فلسطين منزوعة السلاح لتحقيق سلام مستدام.

وصرح خلال مقابلة مع قناة «ABC News» الأسترالية: «إذا أردت الحفاظ على الأمن في منطقة متوترة، فمن الضروري الحد من التصعيد. وجزء من هذا يمكن أن يتحقق بوجود فلسطين منزوعة السلاح. هذه إحدى القضايا التي يجب مناقشتها».

وأضاف أن أستراليا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تدعم إنشاء دولتين فلسطين وإسرائيل، بينما أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وضمان حماية حدودها، وفق تعبيره.

كما علق رئيس الوزراء على الوضع المحيط بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي اتهم عدد من موظفيها بالتورط في هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال ألبانيز: «أستراليا تعمل مع الزملاء من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتحقق من حقيقة الصلة بين موظفي الأونروا وحماس»، كما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وشدد على أن كل دولار يتم استثماره في المساعدات الإنسانية يجب أن يتم إنفاقه على المساعدات تحديدا.