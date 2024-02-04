 الأحد 4 فبراير 2024.. استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك مع بداية التعاملات عند 30.95 جنيه - بوابة الشروق
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الأحد 4 فبراير 2024.. استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك مع بداية التعاملات عند 30.95 جنيه

سارة حمزة
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 10:37 ص | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 10:37 ص

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك، في بداية تعاملات اليوم الأحد 4 فبراير 2024

سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وثبت سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر مسجلا 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

واستقر الدولار فى البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك الاستثمار العربي، ليسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وثبتت العملة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر الصرف فى بنك قناة السويس، والمصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر الدولار أمام الجنيه، في بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


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