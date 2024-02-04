نتنياهو: لست بحاجة إلى مساعدة في إدارة العلاقات الإسرائيلية مع الولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يحتاج إلى مساعدة في إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، في إشارة واضحة إلى الانتقادات التي وجهها أحد وزرائه بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تدعم إسرائيل بالكامل في حربها ضد حركة حماس.



وأضاف نتنياهو، قبل اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أنه في حين أن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها الخاصة، إلا أنها تقدر الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأشار إلى أن هذا لا يعني أنه لا توجد خلافات بين البلدين، لكن إسرائيل نجحت في التغلب عليها.



وقال: "لست بحاجة إلى أي مساعدة في إدارة علاقاتنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مع الوقوف بحزم على مصالحنا الوطنية.. لقد كنت أفعل هذا لبضع سنوات".



وأثار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الجدل اليوم الأحد، وقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي، وأن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب سيمنح إسرائيل حرية أكبر في التصرف إذا تم انتخابه.