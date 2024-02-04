مصرع طفلة سقط عليها برميل في الشرقية

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لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة؛ إثر سقوط برميل عليها في قرية العلاقمة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي بوصول الطفلة منة محمد، 9 سنوات، مقيمة في قرية العلاقمة بمركز ههيا، جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها؛ إثر سقوط برميل على بطنها في القرية.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ههيا المركزي.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.

مقتل خفير بطلق ناري طائش خلف حديقة الكفراوي

وفي سياق منفصل، لقي خفير نظامي يدعى مصطفى، 49 سنة مقيم في مركز بلبيس، حتفه؛ إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ خلف حديقة الكفراوي بمدينة العاشر من رمضان.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته.