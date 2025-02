تجمع مئات الناس في أحد موانئ سانتوريني في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لركوب عبارة تصل بهم إلى بر الأمان في أثينا، في خضم سلسلة من الزلازل المستمرة في الجزيرة التي تعد أحد أبرز الوجهات السياحية اليونانية.

ومنذ يوم الجمعة يجري تسجيل مئات الزلازل كل بضع دقائق في البحر بين جزيرتي سانتوريني وأمورغوس، المرتبطتين بنشاط بركاني في بحر إيجة، مما دفع السلطات إلى إغلاق المدارس في جزر سانتوريني وإيوس وأمورغوس وأنافي حتى يوم الجمعة المقبل.

وأُطلق على وجهة العطلات، التي تشتهر بفوهتها البركانية على شكل هلال، التي نتجت عن أحد أكبر الثورات البركانية المعروفة منذ حوالي 3600 عام، لقب «جزيرة إنستجرام» اليونانية بسبب ضوءها الذهبي الخلاب ومناظرها الطبيعية الخلابة.

Tourists and locals leaving Santorini this morning.

Precaution were also ordered on several nearby Aegan sea islands.

There were over 250 earthquakes in the past 48 hours with strongest being 5.1 on Richter scale. #Santorini #Greece #earthquake #sismo pic.twitter.com/X10tPkRb9x