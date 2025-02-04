سلم الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته للأردن، 8ر1 طن من المساعدات الطبية للسكان المتضررين في قطاع غزة الفلسطيني.

ووفقًا لتصريحات مكتب الرئاسة الألماني في برلين، فإن هذه المساعدات تشمل بالدرجة الأولى أجهزة تنفس لحديثي الولادة وأسِرّة طبية ومضادات حيوية ومضادات تخثر الدم ومسكنات للألم.

وتم تسليم هذه المساعدات إلى الخدمات الطبية الأردنية التي تحتاج إلى هذه المساعدات بشدة لتجهيز المستشفيين الميدانيين التابعين لها في القطاع الساحلي المحاصر.

وخلال تواجده في قاعدة الأزرق الجوية، قال شتاينماير:" نحاول، بالتعاون مع الأردن، تقديم إسهامنا المشترك من أجل التخفيف ولو قليلا من المعاناة اللانهائية لسكان غزة". وتعتزم ألمانيا توفير ما مجموعه نحو 18 طنا من المساعدات الطبية بقيمة تبلغ 5ر1 مليون يورو.

وتواجه عمليات الإغاثة في قطاع غزة أزمة حادة بعد أن فرضت إسرائيل حظرًا على أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وتتهم إسرائيل المنظمة بأن بعض موظفيها "تورطوا في أنشطة إرهابية لحركة حماس"، ورغم ذلك، لا تزال الأونروا تواصل عملها بشكل مؤقت، على الرغم من الحظر.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس الألماني بأن قرار إسرائيل لا يغير من حقيقة أن سكان غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، مضيفًا أنه "يجب إيجاد طرق لضمان وصول المساعدات إلى هناك رغم ذلك"، وأكد أن التعاون الألماني مع الأردن يثبت أن هناك إمكانيات لتحقيق هذا الغرض.

كما وصف شتاينماير قرار إسرائيل بشأن الأونروا بأنه "غير ضروري"، وقال: "آمل ألا يكون قرار إسرائيل بشأن الأونروا هو القرار الأخير والنهائي. لكننا يجب أن نبحث عن بدائل لمساعدة الناس".

ويتم نقل المساعدات الألمانية إلى الأردن عبر رحلات جوية منتظمة لسلاح الجو الألماني إلى قاعدة الأزرق الجوية، حيث يتمركز حاليًا حوالي 150 جنديًا ألمانيًا.

وبالتعاون مع قوة مماثلة الحجم في موقعين عراقيين في أربيل وبغداد، يشارك هؤلاء الجنود في المهمة الدولية لمكافحة تنظيم داعش واستقرار العراق.

وانطلاقا من قاعدة الأزرق، يقوم سلاح الجو الألماني حاليا بدعم المهمة بشكل رئيسي من خلال تزويد مقاتلات الدول الأخرى المشاركة في المهمة، بالوقود في الجو.

ووجه شتاينماير الشكر للجانب الأردني على حسن الضيافة، وصرح بأن سلاح الجو الألماني نفذ حتى الآن نحو 12 ألف عملية تزويد بالوقود في الجو.

وقال الرئيس الألماني الذي جلس لتناول الطعام مع الجنود:" أنا ممتن جدًا للتعاون الجيد بين جنود الجيش الألماني والجيش الأردني".