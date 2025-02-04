وزير الري يوجه بالانتهاء من تطهير الترع قبل أبريل ورفع معدلات التحصيل

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة عمل "تقييم الأداء للموسم الشتوي 2024 والإعداد للموسم الصيفي 2025 بمحافظة القليوبية"، التي عُقدت بمبنى نقابة المهندسين بالقليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بالمحافظة.

استعرضت الورشة الموقف المائي بمحافظة القليوبية، وموقف إدارة وتوزيع المياه، والتحديات التي تواجهها، وأعمال تطهير المجاري المائية، ومشروعات تأهيل المنشآت المائية، وتحديد النقاط الساخنة، إضافة إلى موقف تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وجهود إزالة المخالفات والتعديات على منافع الري والصرف، وموقف تحصيل مستحقات الوزارة، واستثمار الأملاك والأراضي التابعة لها، وموقف تأهيل الترع ضمن مبادرة "حياة كريمة".

كما ناقشت خطة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بالإدارة المركزية لري القليوبية، ومدى الالتزام بمعايير صرف مكافأة التميز غير الاعتيادية، ومدى تحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة، وموقف السكن الإداري والاستراحات بالمحافظة وحالة المباني الإدارية التابعة لها، والدور الذي تضطلع به أجهزة الري بالمحافظة ضمن حملة "على القد".

وأكد الدكتور سويلم أن ورشة العمل الحالية ستتبعها ورش مماثلة في عدة محافظات لتقييم الأداء، والتواصل المباشر مع المسؤولين عن إدارة المنظومة المائية بكل محافظة، والتعرف على التحديات التي تواجهها، ووضع جدول زمني بإجراءات محددة وعاجلة للتعامل مع هذه التحديات، ومتابعة تنفيذها وحسمها بشكل سريع.

وشدد على ضرورة إدارة المنظومة المائية بطريقة متكاملة، تضمن توصيل المياه إلى المنتفعين، مع تحديد حصص مائية لكل إدارة ري وفقًا للاحتياجات الفعلية، والالتزام بهذه الحصص، إلى جانب المرور الدوري لمتابعة المنظومة على الطبيعة، والتأكد من تنفيذ مناوبات الري، والتواصل الدائم مع المزارعين لحل أي مشكلات على الفور.

وأشار إلى أن تقييم مسؤولي الري بالمحافظات يعتمد على عدة معايير، أهمها معدلات الشكاوى وحسمها، وإجراء التطهيرات وفق الأساليب المثلى، وصيانة المنشآت المائية، خاصة البوابات ذات الأولوية، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد.

ووجّه الدكتور سويلم بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة المتعلقة بتطهيرات الترع، وتأهيل الترع، والتراخيص، والمخالفات، والأملاك، ومناوبات الري، والمعدات، والمخازن، والسيارات، وغيرها، مع مواصلة أعمال تطهير المجاري المائية والانتهاء منها قبل أبريل المقبل، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة، واستكمال تنفيذ خطة إدارة الصيانة الوقائية لإحلال البوابات قبل الأول من أبريل لتكون جاهزة لاستقبال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

كما وجّه بسرعة إنهاء أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، وفق الجدول الزمني المحدد، واستكمال المشروعات الجارية بالقليوبية، ومن بينها إنشاء محطة رفع لتغذية ترعة القشيش من ترعة الشرقاوية، وإحلال وتجديد وصيانة مصبات الترع والهدارات، وتجريف ترعة أبو المنجا، وإعادة تأهيل جسر مصرف ميت يزيد، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتدعيم سحارة المريج على مصرف شبين القناطر، وأعمال التكريك والحماية بكورنيش بنها.

وشدّد الوزير على تكثيف المرور والمتابعة على النقاط الساخنة بالإدارة العامة لري القليوبية والإدارة العامة لصرف القليوبية، ومتابعة نظافة الصاولات وتطهيرها دوريًا لضمان انسياب المياه.

كما وجّه برفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة عبر تحفيز مندوبي التحصيل، والاستفادة من التحويل التدريبي لسد العجز في أعداد المندوبين، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الوزارة، ومراجعة موقف السكن الإداري والاستراحات، والتأكد من الالتزام بمعايير صرف مكافأة التميز غير الاعتيادية للعاملين المتميزين فقط، والاستمرار في عقد ندوات توعوية للمزارعين ضمن حملة "على القد".