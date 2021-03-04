قررت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، فرض حظر تجول، لمدة شهر من الساعة 5 مساء إلى الساعة 5 صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

ويأتي قرار الحكومة الكويتية بفرض حظر التجوال في إطار إجراءات مواجهة كورونا، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 196497 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله: إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1105 حالات، بالإضافة إلي تسجيل 1125 حالة تعافي ليبلغ مجموع حالات الشفاء 183321 حالة.