الحريري يتهم حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة في انتظار قرارات إيران

وجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، يوم الخميس، اتهاما لجماعة حزب الله بالسعي لتعطيل تشكيل حكومة جديدة، بانتظار بدء مفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونشرت الصحف اللبنانية بيانا أصدره مكتب الحريري هاجم فيه حزب الله والرئيس اللبناني ميشال عون، بعد تقرير نشرته صحيفة ”الأخبار“ التابعة لحزب الله ألقت فيه باللوم على الحريري بالفشل في تشكيل حكومة جديدة، بعد فراغ دستوري منذ اغسطس الماضي.

وفي انتقاد عنيف لحزب الله، أشار البيان إلى أن الحزب يتلقى أوامر من إيران، نافيا اتهامات الصحيفة بأن الحريري ينتظر تعليمات من المملكة العربية السعودية.

وقال البيان: ”إن الرئيس الحريري، وعلى عكس حزب الله المنتظر دائما قراره من إيران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة، لا السعودية ولا غيرها.. إنما ينتظر موافقة الرئيس عون على تشكيلة حكومة الاختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الرئيس الحريري علنا، في خطابه المنقول مباشرة على الهواء في 14 الشهر الفائت، وليس عبر تسريبات صحافية ملغومة كما يبدو الحال اليوم.“

واعتبر البيان أن تقرير صحيفة ”الأخبار“ يتناسب مع تصريحات تلفزيونية، الأربعاء، لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم القاسم الذي ألمح إلى مسؤولية الحريري في عدم تشكيل الحكومة التي سيكون هدفها إنقاذ لبنان من الانهيار الكامل.

وأضاف البيان: ”إن هذا التقرير وتلك التصريحات يعزز الشعور أن حزب الله هو من بين الأطراف المشاركة في محاولة رمي كرة المسؤولية على الرئيس الحريري، لا بل يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي، بانتظار أن تبدأ إيران تفاوضها مع الإدارة الأميركية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من أوراق هذا التفاوض.“