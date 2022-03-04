إعلام روسي: قمة بايدن مع قادة تحالف كواد لم تدن العملية العسكرية بأوكرانيا

قالت قناة "روسيا اليوم"، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد الخميس قمة مع قادة تحالف الحوار الأمني "كواد" الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

وأضافت القناة المملوكة للحكومة الروسية، إنّ بيان القمة لم يشمل إدانة لعملية روسيا بأوكرانيا.

في سياق متصل، قال البيت الأبيض اجتماع بايدن مع رئيس وزراء كل من الهند ناريندرا مودي واليابان فوميو كيشيدا وأستراليا سكوت موريسون "لمناقشة الحرب ضد أوكرانيا وتداعياتها على المحيطين الهندي والهادئ".

وبحسب الإعلام الروسي، فقد اقتصر البيان المشترك لتحالف "كواد" على إعلان أن القادة "ناقشوا النزاع والأزمة الإنسانية الجارية في أوكرانيا"، لكن البيان المشترك لا يتضمن إدانة للعمل العسكري الروسي لأوكرانيا.

وجددوا دعوتهم لأن تكون "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليمية ولا يسلط فيها على الدول أي ضغط عسكري واقتصادي وسياسي"، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تحذير جديد من أهداف بكين، لا سيما في بحر الصين الجنوبي.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.