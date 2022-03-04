افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح اليوم الخميس، العرض المسرحي الجديد "هاملت بالمقلوب"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، وذلك بحضور الفنان محسن منصور مدير الفرقة، وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، حيث يقدم العرض في تمام الثامنة مساء على مسرح السلام بشارع قصر العيني.

وكان من أبرز الحضور: الدكتور سامح مهران الكاتب المسرحي الكبير ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق، الفنان سامح الصريطي، الفنانة ابتهال الصريطي، الناقد الفني محمد الروبي ، المخرج ناصر عبد المنعم ، الدكتورة ياسمين فراج أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون ، الدكتورة سماح السعيد ، الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية ، السعيد ، المخرج أشرف فايق ، المخرج إميل شوقي ، المخرج أحمد السيد ، المخرج عادل حسان مدير عام مسرح الطليعة.

وكان فريق عمل المسرحية قد كشف عن البوستر الدعائي للعرض الذي يظهر خلاله أبطال العمل بشكل مختلف في إطار من الإثارة والرعب.

‎يذكر أن عرض "هاملت بالمقلوب" من بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف سامح مهران، ديكور واضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، إخراج مازن الغرباوي.







