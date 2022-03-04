اتحاد الجمباز يواصل استعداداته لاستضافة بطولة كأس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس

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تشهد الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حاليا التجهيزات والاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022، والتي تقام في الفترة من 17 حتى 21 مارس الجاري.

وتشهد الصالة استعدادات على قدم وساق من المنظمين، لتظهر في أبهى صورها المعتادة، بما يليق بإسم مصر وقدرتها على تنظيم البطولات العالمية والقارية، وتحرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على متابعة إعداد الصالة لاستقبال المنافسات.

فيما تحول اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين إلى غرفة عمليات خلال الساعات الماضية استعداد لإستضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات ضمن سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه، قال إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي إن حرص الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على دعم البطولة للخروج بالمظهر الذي يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب أمين عن فخره واعتزازه بقدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات العالمية في مختلف الألعاب، في الوقت الذي يصعب على دول كبيرة تنظيم حدث رياضي كبير طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم فى 2019 ومستمرة حتى الآن.

وأتم رئيس اتحاد الجمباز أن هذا يعكس ريادة الدولة المصرية، وسيرها بنجاح كبير وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.